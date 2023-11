Padova travolta dall’arte: 15 mila opere e 1000 artisti per ArtePadova

ArtePadova. Mille artisti, 15.000 opere

(Padova 7 novembre 2023) Saranno all’incirca 15.000 le opere presenti alla 33^ edizione di ArtePadova, la prestigiosa mostra – mercato di arte moderna e contemporanea che dal 10 al 13 novembre porterà in cinque padiglioni della Fiera di Padova i segni distintivi dei più grandi artisti internazionali del Novecento. A renderlo possibile nei padiglioni 7 e 8 saranno 140 galleristi di tutte le regioni italiane ma anche in arrivo da Austria, Francia, Regno Unito, San Marino, Svizzera: per il 34% giungono dalla Lombardia, per il 20 dal Veneto, per l’11% dalla Toscana e per il 10 dall’Emilia Romagna. In questo spazio saranno fianco a fianco i lavori di 605 tra i massimi esponenti degli stili che hanno contraddistinto il secolo scorso e il primo squarcio dell’attuale: con rivoluzionarie avanguardie e riletture, sempre in linea con esigenze creative rigeneratrici capaci di comunicare personalità individuali o diffondere messaggi sociali. ArtePadova è una delle più fertili e prestigiose rassegne del moderno e del contemporaneo presenti in Italia, “Capace – ricorda il suo curatore Nicola Rossi presidente della società organizzatrice Nord Est Fair – di stimolare il mercato avvicinando le nuove generazioni alle espressioni più consone alle loro aspettative di necessaria divagazione dal reale e dal contingente”.

Una magia resa possibile dalla presenza di originali forme di comunicazione, tra pittura, scultura, grafica, fotografia, installazioni, Street art, performance: espressioni attraverso cui è anche possibile cogliere i cambiamenti in atto nelle nostre società. Come sono presenti opere di artisti in costante ascesa come Paolo Cotani, Beatrice Gallori e Tito Stefanoni, si vedrà anche un ricordo di Fernando Botero, il pittore, scultore e disegnatore colombiano celebre per i suoi iconici personaggi dalle figure rotonde, scomparso recentemente a 91 anni; e il bozzetto con cui Massimo Campigli nel 1939 vinse il bando per affrescare 250 mq di Palazzo Liviano sede universitaria di Padova (il più grande affresco del maestro).

Contemporary Art Talent Show

Nel padiglione 4 è invece possibile incontrare ulteriori 130 espositori partecipanti al 12° Contemporary Art Talent Show, rassegna e laboratorio creativo che presenta 306 artisti emergenti con oltre 2.500 opere in vendita a prezzi accessibili (inferiori ai 5.000 euro). A proporle sono galleristi, associazioni, artisti indipendenti e collettivi provenienti da 15 regioni italiane più Danimarca, Germania e Iran. Si tratta di una colorata e variegata rassegna di opere di artisti che esprimono una sfrenata fantasia capace di entrare più facilmente in sintonia con le nuove generazioni, ma anche con il mondo del collezionismo che potrà scoprire – come avvenuto più volte in passato – quelli che diventeranno interessanti talenti su cui investire. In abbinamento a questa sezione, al padiglione 3 si terranno l’11° Premio C.A.T. e il 6° Premio Banca Mediolanum rivolti agli artisti emergenti: 31 in concorso per il premio C.A.T. e 25 per il Mediolanum.

Le presenze espositive di ArtePadova dimostrano anche la crescita di gallerie d’arte gestite da giovani titolari e direttori artistici (uomini e donne), il che evidenzia la nascita di nuovi poli culturali nonostante la difficile congiuntura, ma anche che è in atto il passaggio generazionale.

Presente anche una mostra di auto storiche, alcune delle quali appartenute a Elvis Presley, Marilyn Monroe, Jean Paul Belmondo.

Per il terzo anno ArtePadova sarà concomitante con la 39^ Antiquaria Padova, che nel padiglione 1 della Fiera di Padova propone mobili, opere d’arte antica e oggetti preziosi che dal Medioevo arrivano al ‘900, riuniti da una sessantina di antiquari tra i più apprezzati d’Italia. Le due rassegne organizzate da Nord Est Fair srl di Padova, prevedono agevolazioni per il pubblico con la possibilità di vedere due grandi mostre con un unico biglietto. Presente per il secondo anno consecutivo al padiglione 8 la Camera di Commercio di Padova con un’area promozionale di prodotti agroalimentari ed enogastronomici d’eccellenza del territorio, curato da 4 aziende che offriranno al pubblico alcuni assaggi. Nello spazio istituzionale saranno rappresentati anche CIA, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA PADOVA e TURISMO PADOVA.

Nella presentazione odierna alla stampa, Nicola Rossi ha voluto ricordare come Padova non sia solo città di cultura con “Padova Urbs Picta” e con questa mostra di arte moderna e contemporanea, ma sia candidata anche a diventare capitale dell’innovazione. Valentina Battistella presidente della Commissione Cultura del Comune di Padova, ha sottolineato i grandi investimenti culturali in questo che è da sempre un territorio strategico per gli scambi internazionali.

Da venerdì a domenica orario continuato 10-20, lunedì chiusura alle ore 13.

CONVENZIONE MUSEI CIVICI DI PADOVA. Presentando in Fiera il biglietto di ingresso ai Musei Civici di Padova si avrà diritto al biglietto ridotto per ArtePadova e per Antiquaria Padova, mentre presentando il biglietto delle due manifestazioni alla biglietteria dei Musei Civici di Padova, l’ingresso costerà 9 euro. Info sul sito artepadova.com, inclusa la convenzione con un portale di prenotazione alberghiera per trovare agevolmente le sistemazioni in città con le tariffe più interessanti. Main partner: Banca Mediolanum, Camera di Commercio di Padova. Media partner radiofonico: Radio Company.