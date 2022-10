PADOVA – Occulta due chili di cocaina nel garage della caserma: brigadiere nei guai

A Padova, un brigadiere della Guardia di Finanza, di 54 anni, è ora nei guai e indagato per peculato, falso e detenzione di stupefacenti. L’uomo, infatti, aveva dichiarato di aver portato all’inceneritore 10 chili di cocaina, portandone però di fatto otto. Il peculato è dovuto all’essersi appropriato di un bene sotto sequestro.

La denuncia da parte del comando delle Fiamme Gialle, che si erano resi conto di due panetti di cocaina occultati nel garage del presidio militare, separati dal resto dei dieci chili. Nelle immagini di videosorveglianza, è stato visto il 54enne mettere i due sacchi di cocaina nel posto del ritrovamento e ora l’uomo si ritrova indagato.

L’attività è stata presa in mano dal sostituto procuratore Roberto Piccione. L’indagine è partita in tempo reale con la piena collaborazione dei militari di via San Fidenzio. Da una visione delle immagini della videosorveglianza si sarebbe notato un uomo, riconosciuto come il cinquantaquattrenne finanziere, che si aggirava nell’area del garage. Sentito l’esponente delle Fiamme Gialle avrebbe ammesso le proprie responsabilità riferendo che gli sarebbe servita per uso personale.