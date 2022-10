PADOVA – Minaccia il padre con un taglierino e poi gli distrugge la macchina: 19enne arrestato

Nella serata di domenica alle 20, i carabinieri della Compagnia di Abano sono dovuti intervenire nel comune di Conselvano, chiamati da un uomo che riferiva come il figlio, di diciannove anni, fosse completamente fuori di sé. Il giovane, infatti, per alcuni motivi futili, ha iniziato a inveire contro i suoi genitori, puntando poi il taglierino contro il padre. Quindi, si sarebbe diretto in cortile, dove ha distrutto la macchina del padre a bastonate, rompendo i finestrini e danneggiando la carrozzeria. I militari sono intervenuti per calmarlo e, successivamente, portarlo in caserma. Arrestato per maltrattamenti in famiglia, è stato poi portato alla Casa circondariale Due Palazzi.