Padova: coppia no-vax in condizioni critiche all’ospedale

Un’Ansa riporta delle gravi condizioni in cui versano due coniugi dell’Europa dell’est non vaccinati e contagiati dal Covid una decina di giorni fa. I due si erano presentati in ospedale con problemi respiratori e hanno spiegato ai medici che nessuno dei due aveva fatto il vaccino.

Una volta confermata la loro positività, i due sono stati ricoverati immediatamente in una ‘box Covid’, una stanza in cui stanno entrambi. I due, i cui letti sono appaiati, sono attaccati ai respiratori e stanno lottando tra la vita e la morte.