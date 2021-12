Padova: autista di un pulmino colto da malore, 13enne salva la situazione

Un tredicenne di Campo San Martino, grazie a prontezza di riflessi e velocità di pensiero, ha sventato una situazione potenzialmente pericolosa nel Padovano. Il ragazzino si trovava nel pulmino che lo riportava a casa da scuola assieme a diversi compagni, quando l’autista ha avuto un malore.

Il conducente era riuscito quindi ad accostare il mezzo, senza però spegnerlo; a far uscire dal mezzo gli studenti è stato quindi il 13enne, che ha fatto uscire i suoi compagni dall’autobus per poi precipitarsi da una vicina per chiamare il Suem.

L’autista è stato portato al pronto soccorso con un sospetto attacco cardiaco. A segnalare la notizia è stato il nonno del ragazzino, che ha inviato una lettera al Governatore, Luca Zaia, il quale ha anche risposto: “Auspico che il coraggio e la determinazione dimostrati da un ragazzo di 13 anni siano di esempio, non solo per i suoi pari, ma anche per noi adulti nell’affrontare inaspettate situazioni emergenziali”.