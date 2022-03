Padova: arrestati tre spacciatori di eroina

Nel weekend, la polizia di Padova ha arrestato tre persone e sequestrato quasi un etto di droga nel territorio patavino, a seguito dei controlli anti-spaccio disposti nel territorio.

Il primo pusher era stato trovato in via delle Cave: un 32enne nigeriano, fermato dagli agenti della Squadra mobile per un controllo; l’uomo ha cercato di darsi alla fuga e i poliziotti l’hanno visto sputare per terra due involucri di eroina, mentre cercava di scavalcare il cancello di un’abitazione. Arrestato, l’uomo ha ricevuto il foglio di via dal tribunale di Padova, dopo che in casa gli sono stati trovati circa 2 mila euro in contanti e altri due involucri di eroina.

In manette anche un 37enne, anche lui nigeriano, fermato con tre involucri di eroina. L’uomo ha opposto resistenza quando ha visto gli agenti, cercando di picchiarli, quindi si è messo a correre e ha lanciato in un tombino dell’altra droga, ma è stato comunque bloccato dai poliziotti. L’agente aggredito ha riportato traumi per una prognosi di cinque giorni.

Infine, un 39enne tunisino è scappato in bici alla vista di poliziotti, facendo cadere un sasso di eroina di 7 grammi, prima di essere arrestato. Infine, in via Zara, in un pilastro di cemento, gli agenti hanno trovato un panetto di hashish da 60 grammi: è stato sequesrato.