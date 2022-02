Padova: aggressione con spray al peperoncino in fast food, due persone pestate a sangue

La sera di giovedì 24 febbraio, tre uomini hanno aggredito il titolare di un fast food, Pizza Fast, e suo cugino. Il locale si trova in corso del Popolo, a Padova. I fatti intorno alle 20, quando un uomo è entrato a Pizza Fast armato di spray al peperoncino. Il titolare, un afghano di 32 anni, Atighollah Hotaki, riferisce che l’aggressore avrebbe chiesto di mangiare gratis in quanto appena uscito di prigione. Hotaki si sarebbe rifiutato, in quanto l’aggressore sarebbe stato un noto pusher della zona. Questi sarebbe tornato con due uomini e avrebbe aggredito Hotaki e il cugino, che lavora nel locale, spruzzandogli spray al peperoncino negli occhi. Si è passati alle mani e alla fine la peggio ce l’ha avuta il cugino di Hotaki, portato d’urgenza in ospedale dopo un colpo alla testa.