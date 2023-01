PADOVA – 67enne corsa da malore: interviene il Soccorso alpino

Alle 15.30 di ieri, venerdì 27 gennaio, il Soccorso alpino di Padova è stato attivato per una escursionista colta da malore, mentre con altre due persone stava percorrendo il sentiero numero 10 di Valsanzibio. Sei soccorritori, tra i quali due infermieri, hanno raggiunto la 67enne di Vigodarzere (PD) e le hanno prestato le prime cure dopo averne verificato le condizioni. Caricata in barella, la donna è stata trasportata per 800 metri ed affidata poi all’ambulanza, partita in direzione dell’ospedale di Schiavonia.