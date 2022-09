PADOVA – 27enne scompare all’Ikea: trovata dopo la notte ai giardini dell’Arena

E’ stata ritrovata e sta bene la ragazza scomparsa nel pomeriggio di domenica 19 settembre mentre con la madre e la sorella era a fare compere all’Ikea di Padova.



La giovane, una 27enne di origine marocchine e residente a Cittadella (Padova) era all’improvviso scomparsa facendo scattare l’allarme.



Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, anche con l’ausilio dei cani molecolari, ma nell’immediato l’unica certezza è stata quella che il cellulare della 27enne si era acceso due volte dopo la sparizione non fornendo indicazioni utili. Stamane l’epilogo con il ritrovamento della ragazza che è stata trovata vicino ai giardini dell’Arena in pieno centro a Padova. Quindi è stata portata in caserma per gli accertamenti del caso.

Da quanto al momento emerso, l’allontanamento sarebbe stato volontario e la giovane avrebbe passato la notte, da quello che ha raccontato, da sola in un anfratto del cortile dell’Ospedale di Padova. La ragazza sta bene, è in buone condizioni di salute.

(ANSA).