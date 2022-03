Padova: 21enne trovato morto in camera sua

Nel pomeriggio di ieri, un ragazzo di 21 anni, Nicholas Berno, di Grantorto, è stato trovato morto da sua madre, riverso a terra senza vita nella sua stanza. Nicholas, studente di Design dell’Università di Verona, aveva iniziato a sentirsi male da lunedì, lamentando un dolore al torace che partiva dall’orecchio destro. Era stato anche visitato dal proprio medico di base e si era recato in pronto soccorso a Cittadella dove, dopo un elettrocardiogramma, è stato dimesso previa prescrizione di una terapia antinfiammatoria per una nevralgia. Le sue condizioni sono migliorate, ma mercoledì pomeriggio è avvenuta la tragedia. Ad ora di cena, la madre sarebbe salita in camera del figlio, trovandolo morto in camera sua. Oltre alla madre, Mara, Nicholas lascia anche il padre, Fiorenzo, e la sorella, Viviana. Oggi verrà eseguita l’autopsia.