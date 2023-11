OVEST VICENTINO – Sciopero del 17 novembre: salta la raccolta rifiuti in alcuni Comuni

Sciopero generale nazionale, il 17 novembre possibili disservizi nella raccolta dei rifiuti.

Agno Chiampo Ambiente informa che nella giornata di venerdì 17 novembre 2023, a causa dell’adesione di FP CGIL e UILTRASPORTI allo sciopero generale nazionale indetto da CGIL e UIL, la società non sarà in grado di assicurare (salvo revoca dello sciopero o mancata adesione allo stesso da parte dei lavoratori) il completamento dei servizi di igiene ambientale e quindi della raccolta dei rifiuti secondo la seguente suddivisione per Comuni:

Comune SERVIZI 17/11/2023 ALTISSIMO UMIDO ARZIGNANO UMIDO E SECCO ZONA 1 BRENDOLA UMIDO CASTELGOMBERTO SECCO CHIAMPO UMIDO E SECCCO ZONA 1 / VETRO ZONA A CORNEDO VICENTINO UMIDO CENTRO / VETRO ZONA 3 GAMBUGLIANO UMIDO MONTEBELLO VICENTINO UMIDO MONTECCHIO MAGGIORE VETRO ZONA C / UMIDO E SECCO ZONA 2 MONTORSO VICENTINO SECCO NOGAROLE VICENTINO PLASTICA SAN PIETRO MUSSOLINO UMIDO E SECCO SOVIZZO UMIDO E SECCO TRISSINO UMIDO E PLASTICA VALDAGNO UMIDO E CARTA ZONA 2 / UMIDO E SECCO ZONA 5 ZERMEGHEDO UMIDO

I servizi in questione, qualora non fossero espletati a causa dello sciopero, riprenderanno con regolarità dalla raccolta successiva prevista in calendario.

Saranno comunque garantiti i servizi minimi previsti da contratto, ossia saranno comunque assicurate le raccolte presso le seguenti utenze: scuole di ogni ordine e grado, ospedali e case di cura, case di riposo, caserme e mercati cittadini.