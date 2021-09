OVEST VICENTINO – Cerca di entrare in casa della ex compagna: 40enne arrestato (lei l’aveva già denunciato)

I carabinieri della stazione di Trissino hanno arrestato la scorsa notte D.B., 40enne residente a Malo in seguito alla denuncia sporta dalla sua ex compagna per atti persecutori. L’uomo ha cercato di violare il nuovo domicilio della donna, la quale aveva interrotto la relazione durante l’estate e si era recata dai carabinieri per denunciarlo.

D.B. si era reso protagonista in diverse occasioni di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti della donna. Successivamente il 40enne si era allontanato da Brogliano ma aveva continuato a cercare la vittima. Ieri sera poco prima delle 22 si è presentato nell’abitazione della ex compagna a Brogliano, nonostante l’espresso parere contrario della donna. L’uomo, agitato ha cercato di entrare dal balcone e il portone di ingresso. Lei ha quindi chiamato i carabinieri che si sono prontamente portati sul posto e l’hanno arrestato. L’arresto è stato possibile grazie alla precedente denuncia della donna. I militari hanno compiuto i dovuti accertamenti e l’hanno posto agli arresti domiciliari. Deve rispondere ora per direttissima