OVEST VICENTINO – 2 milioni di litri d’acqua distribuiti dalle casette di Acque del Chiampo nel 2022

Casette dell’Acqua, nel 2022 distribuiti oltre 2 milioni di litri di naturale e frizzante dai 25 erogatori nei territori dei 10 Comuni soci

Sono 2.000.896 i litri di acqua naturale e frizzante erogati nel corso del 2022 dalle 25 Casette dell’Acqua installate da Acque del Chiampo nei territori dei 10 Comuni soci, in media 5.482 litri ogni giorno.

Un successo di gradimento da parte degli utenti che ha conseguenze positive non solo per i bilanci familiari (l’acqua costa solo 5 centesimi al litro, molto meno delle bottiglie in commercio, ed è gratuita nei territori dei Comuni di Arzignano e Montecchio), ma anche per l’ambiente, in termini di mancato utilizzo di plastica usa e getta non utilizzata e di CO2 non immessa nell’atmosfera.

“Le Casette dell’Acqua sono un servizio molto apprezzato dai cittadini – commentano il presidente di Acque del Chiampo, Renzo Marcigaglia, e il vice presidente Guglielmo Dal Ceredo -. Economica, amica dell’ambiente, e super controllata: le analisi sulla qualità dell’acqua, per rintracciare l’eventuale presenza di particelle di Pfas e altri inquinanti, vengono infatti pubblicate sui display alle Casette e sul sito Internet di Acque del Chiampo”.

Le Casette dell’Acqua sono 6 ad Arzignano (via Diaz, via del Parco, via Lucania, via Po, via Cinto a Restena e via Montecchio a Tezze), 4 a Lonigo (piazza XXV Aprile, viale Vittoria, via Chiesa e via Madonna), 3 a Montecchio Maggiore (piazza Marconi, via Veneto e piazza Don Milani) e a Chiampo (una doppia casetta in via Beato Isnardo e una in via dei Laghi), 2 a Brendola (via Vivaldi e via Bocca d’Ascesa a Vo’), a Montorso Vicentino (via IV Novembre e via Cristofari) e ad Altissimo (via Roma e a Molino) e una a San Pietro Mussolino (via Don Cosaro), a Crespadoro (piazza Municipio) e a Nogarole Vicentino (via dello Sport).

La Casetta che ha erogato più acqua nel corso del 2022 è stata quella di via Diaz ad Arzignano con 196.054 litri prelevati. Al secondo posto sempre la Città del Grifo con la Casetta di via Del Parco con 185.365 litri e al terzo la doppia di via Beato Isnardo a Chiampo con 145.534 litri.

A seguire la casetta di via Montecchio a Tezze di Arzignano con 135.765 litri, via Po sempre ad Arzignano con 134.885, via Veneto a Montecchio Maggiore con 129.851, piazza Don Milani sempre a Montecchio con 123.086, via Lucania ad Arzignano con 106.334, piazza Marconi a Montecchio con 104.862, via Vivaldi a Brendola con 65.894, via dei Laghi a Chiampo con 65.062, via Cinto a Restena di Arzignano con 63.743, piazza XXV Aprile a Lonigo con 56.822, via Don Cosaro a San Pietro Mussolino con 56.275, via Bocca d’Ascesa a Vo’ di Brendola con 55.096, via Chiesa a Lonigo con 53.103, via IV Novembre a Montorso con 52.375, Molino di Altissimo con 47.903, via dello Sport a Nogarole Vicentinocon 45.071, via Madonna a Lonigo con 43.734, viale Vittoria a Lonigo con 39.921, via Cristofari a Montorso con 38.463, via Roma ad Altissimo con 34.711 e piazza Municipio a Crespadoro con 20.988.