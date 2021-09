Omicidio Noventa: continua la caccia all’uomo, tra cani, droni e appelli in tv

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Aggiornamento delle 10 di sabato 11 settembre.

Proseguono le ricerche di Pierangelo Pellizzari, l’uomo che ieri avrebbe ucciso sua moglie, Rita Amenze, di fronte all’ingresso della fabbrica dove lei lavorava, la Meneghello Funghi.

Le indagini, condotte dai carabinieri, inizialmente avevano portato i militari a pensare che l’uomo si fosse barricato in casa, ma quando hanno sfondato la porta dell’abitazione di Pellizzari non c’era traccia. A quel punto, esclusa l’ipotesi che si fosse allontanato a bordo della sua Jeep o del suo motorino, grazie alla collaborazione di Druido, il cane dell’unità cinofila di Firenze, le ricerche si sarebbero indirizzate verso le campagne, dove l’uomo sarebbe scappato e dove i carabinieri avrebbero alzato diversi droni, con l’obiettivo di trovare il presunto killer. Di Pellizzari però non c’è traccia, né nelle abitazioni vicine, sempre di sua proprietà, né nella cisterna vicino alla casa.

Intanto, continuano ad emergere fatti legati alla vita della coppia: Amenze aveva tre figli, rimasti in Nigeria, cui cercava di inviare tutti i soldi che riusciva a risparmiare; pochi purtroppo, perché Pellizzari viveva completamente a spese della moglie senza lavorare. La donna era appena rientrata dal Paese natale, dove era andata a trovare i suoi tre pargoli, e stando alle dichiarazioni delle amiche voleva lasciare il marito: a quanto pare, l’uomo aveva iniziato ad alzare le mani su di lei e la pedinava ogni giorno quando andava a lavoro. Cercava di avere controllo su tutta la vita della donna e Rita non riusciva più a gestirlo: l’intenzione era quindi di lasciarlo e di denunciarlo, anche se a quanto pare la donna non era ancora passata ai fatti.

L’uomo non era nuovo a questo tipo di violenze: già in precedenza, nel 2015, era stato denunciato per aver picchiato l’ex convivente, venendo successivamente condannato a 4 mesi di reclusione.

Nel frattempo, la sorella di Pierangelo Pellizzari, Melania, è comparsa alla trasmissione di Mediaset “Quarto Grado”, dove ha lanciato un appello al fratello: “Costituisciti”.

