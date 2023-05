Oltre 500 studenti puliscono Trissino: il Cfp al servizio della comunità

Raccolti quasi 90 sacchi di immondizia

Guanti e pinze alla mano, più 500 studenti di 24 classi tutti insieme per pulire la città: è quello che è avvenuto oggi a Trissino grazie a un originale progetto di cittadinanza attiva proposto dal Centro di Formazione Professionale trissinese. Il 1° Green Day targato Cfp Trissino ha visto coinvolti allievi e allieve della scuola della Fondazione Casa della Gioventù uscire dalle aule per pulire la città e rendersi disponibili per la comunità. “Educazione ai valori, etica e convivenza civile: la nostra scuola vuole sottolineare una volta di più i temi sociali più urgenti e attuali, perchè l’educazione passa anche dalla partecipazione collettiva – spiega il Direttore Claudio Meggiolaro. Dopo aver riflettuto in classe sul tema del rispetto del prossimo e dell’ambiente, gli allievi e allieve si sono riversati nelle strade della città e durante tutta la mattinata hanno raccolto ben 88 sacchi di rifiuti in totale, suddivisi per tipologia di rifiuto secondo le norme della raccolta differenziata, dimostrando la loro voglia di essere cittadini attivi e partecipi. Gli allievi, con oltre trenta volontari tra Gruppo Anziani e Nonni Vigili, muniti di guanti, pettorina e sacchetti, grazie alla collaborazione di Agno Chiampo Ambiente con il sostegno dell’Unità Pastorale di Castelgomberto-Trissino e il patrocinio del Comune di Trissino, hanno camminato e ispezionato gli angoli più remoti della città per raccogliere rifiuti. Un’attività molto valida e trasversale perché legata all’educazione civica, organizzata per la prima volta all’interno dell’orario scolastico, quindi condivisa e supportata da tutti gli insegnanti, coordinati dalla professoressa Enrica Pagano. “Un’iniziativa ambientale che non si legge sui libri ma che bisogna fare. Questa è la motivazione e il messaggio importante da trasmettere – conclude Meggiolaro – i nostri allievi e allieve hanno avuto modo di comprendere più da vicino l’importanza di uno stile di vita sostenibile all’insegna del rispetto. Perché siamo la scuola del saper fare, sia dentro le aule ma anche, e soprattutto, nella comunità”. Un evento che farà da apri-pista per nuovi progetti di cittadinanza attiva che possano coinvolgere sempre di più gli allievi del Cfp in sinergia con associazioni, enti locali e cittadini.