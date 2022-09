Oggi torna in campo il Lanerossi Vicenza: alle 17.30 sfida alla Pro Sesto

Dopo un’estate caratterizzata da un mercato sportivo di alto profilo per la serie C, torna in campo il Lanerossi Vicenza ora allenato da mister Francesco Baldini, che ha preso il posto di Rocchi nel finale della scorsa stagione. I biancorossi, nel primo impegno della stagione 2022-23, affronteranno la Pro Sesto nel caldo clima dello stadio Romeo Menti, dove ad accoglierli ci sarà una Curva Sud gremita, settore dove gli abbonamenti in estate sono andati a ruba ed esauriti prima della fine della campagna estiva. Nella foto in alto, i convocati per la partita contro la formazione lombarda.