Oggi a Vicenza sciopero della logistica BRT

La FILT CGIL di Vicenza annuncia che oggi venerdì 22 dicembre 2023 dalle ore 6 alle 12 si svolge un sit-in davanti alla sede della BRT di Vicenza (viale dell’Artigianato, 48). Si tratta dell’iniziativa provinciale che coinvolge un’ottantina di lavoratori (60 driver e 20 magazzinieri) delle tre sedi vicentine di Vicenza, Bassano e Schio.

Lavoratrici e lavoratori della BRT di tutto il Veneto oggi, ultimo venerdì prima di Natale, sono in sciopero per un intero turno per protestare contro la decisione della direzione di non distribuire il premio di risultato di fine anno, come avviene nel resto delle filiali del Paese e come è avvenuto negli anni scorsi. Lo sciopero interessa tutte le sedi della regione.