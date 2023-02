Nuovo ecografo per la Radiografia Mobile ad Arzignano

L’apparecchiatura, donata dall’Associazione Amici del Cuore Ovest Vicentino, sarà utilizzata per eseguire esami direttamente nelle strutture residenziali per anziani e non autosufficienti, superando così la necessità di trasportare i pazienti in ospedale per l’esame e potenziando così l’attività già avviata di Radiologia Mobile

Da meno di un anno l’ULSS 8 Berica ha avviato un servizio di Radiologia Mobile per l’esecuzione delle radiografie direttamente nelle strutture residenziali per anziani e non autosufficienti: un progetto innovativo che nell’Ovest Vicentino sarà ulteriormente implementato, grazie alla possibilità d’ora in avanti di eseguire nelle RSA anche le ecografie, sempre con personale messo a disposizione dalla Radiologia dell’ospedale di Arzignano.

Questo nuovo servizio diventa realtà grazie all’Associazione Amici del Cuore Ovest Vicentino, che a questo scopo ha donato all’ULSS 8 Berica un nuovo ecografo portatile del valore di circa 20 mila.

«L’ovest vicentino è un territorio particolarmente sensibile nei confronti della sanità pubblica – sottolinea la dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica – verso la quale continua a dimostrare una grande generosità. Ringrazio l’Associazione Amici del Cuore Ovest Vicentino e quanti hanno contribuito con le loro donazioni a questa acquisizione, che è di particolare importanza per la nuova progettualità che ci consentirà di attivare».

Del resto questo innovativo modello organizzativo ha già dimostrato tutta la sua efficacia: «In meno di un anno – spiega il dott. Evelino Zanella, responsabile della Radiologia dell’ospedale di Arzignano-Montecchio Maggiore – abbiamo eseguito 160 accessi per eseguire altrettante radiografie presso le strutture residenziali per anziani: significa 160 pazienti fragili ai quali abbiamo evitato il disagio dovuto al trasferimento in ospedale, e 160 viaggi in meno di ambulanza e relativo equipaggio, che dunque è stato possibile impiegare per altre attività. I benefici sono davvero grandi, sia per i pazienti sia per l’Azienda sul piano organizzativo ed economico, così abbiamo voluto ampliare ulteriormente l’offerta diagnostica mobile, introducendo anche gli esami ecografici».

Un progetto che ha subito trovato il sostegno dell’Associazione Amici del Cuore Ovest Vicentino, come spiega il presidente Carmelo Bordin, che a nome anche di tutto il direttivo, ringrazia la famiglia,Tolio Mario e i figli Monica e Stefano, per la sensibilità che hanno dimostrato, nel finanziare il progetto, dell’acqiusto dell’Ecografo portatile, che tramite la nostra associazione è stato donato al reparto di Radiologia dell’Ospedale di Arzignano.

L’ecografia presso le strutture sarà svolta su indicazione dei medici referenti delle case di riposo, ai quali il referto sarà successivamente inviato per via telematica.