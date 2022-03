Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Nuovo digitale terrestre tv, da oggi switch off nazionale. In tutta Italia parte l’attivazione della codifica video Mpeg4 per la trasmissione dei programmi nazionali e locali. Tutti i canali, quindi, potranno essere visualizzati solo da tv e decoder HD.