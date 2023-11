Nuova epidemia in Cina che colpisce i polmoni: file interminabili negli ospedali pediatrici, approfondimenti in corso

Quattro anni fa a Wuhan comparve una “polmonite di causa sconosciuta” che sarebbe rapidamente diventata l’epidemia di Covid-19, paralizzando il mondo. Questa volta la “polmonite non diagnosticata” sta colpendo diverse città cinesi, a cominciare da Pechino. Una situazione che preoccupa l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Per evitare di ripetere gli errori del passato, mercoledì 22 novembre l’agenzia delle Nazioni Unite ha chiesto alle autorità cinesi informazioni più dettagliate sull’argomento, invitando la popolazione a proteggersi meglio.

Molti focolai “segnalati nei bambini”

Secondo il rapporto pubblicato martedì da ProMED , il programma internazionale di monitoraggio epidemiologico, questa polmonite colpisce soprattutto gli “ospedali pediatrici” di Pechino, Liaoning e altri luoghi. A volte separati da diverse centinaia di chilometri, sono tutti “sopraffatti da bambini malati”. “Le scuole e le classi sono state sul punto di chiudere ”, si legge nel documento del Global Disease Surveillance System. Sui social network sono apparse anche numerose foto di “ospedali pediatrici sopraffatti” e di “attesa interminabile al pronto soccorso” , che danno a questo fenomeno una preoccupante aria di déjà vu.

Di fronte a questa epidemia di malattie respiratorie, l’OMS ha reagito rapidamente. L’agenzia, che nel 2020 era stata criticata per la sua presunta mancanza di reattività, ha immediatamente lanciato l’allarme. Il giorno dopo il rapporto, ProMED ha presentato una “richiesta formale alla Cina per informazioni dettagliate sull’aumento delle malattie respiratorie e delle epidemie di polmonite segnalate tra i bambini ” , si legge in una dichiarazione rilasciata mercoledì.

Inoltre, l’organizzazione raccomanda alla popolazione di rispettare “misure volte a ridurre il rischio di malattie respiratorie”. Già raccomandate durante la pandemia di Covid-19 e durante le epidemie in generale, queste comprendono la vaccinazione, il distanziamento dai pazienti, l’isolamento in caso di sintomi, test e cure se necessarie nonché l’uso della maschera.

Qual è l’origine di questa epidemia?

Inoltre, l’organizzazione ha affermato di aver richiesto mercoledì alla Cina “ulteriori informazioni epidemiologiche e cliniche, nonché risultati di laboratorio su questi focolai segnalati nei bambini” e ha cercato di chiarire la fonte delle informazioni nel sistema ProMED.

Nonostante la folla di genitori e bambini che si è radunata questo giovedì all’ospedale dell’Istituto Pediatrico della capitale, secondo le testimonianze dell’AFP, le autorità sul posto non sembrano preoccupate. Pechino sta attualmente affrontando un’ondata di freddo, con temperature negative previste per questo giovedì sera. La città “sta entrando in una stagione con un’alta incidenza di malattie respiratorie infettive” , ha ricordato alla stampa Wang Quanyi, vicedirettore e capo epidemiologo del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie di Pechino. Il 13 novembre, davanti alla stampa, le autorità cinesi hanno attribuito questo aumento delle malattie respiratorie all’abbandono quest’anno delle restrizioni sanitarie anti-Covid e alla circolazione di agenti patogeni noti.