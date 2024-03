NOVENTA – Weekend con il Tiepolo: appuntamento questa sera e domani

Il Comune di Noventa Vicentina ricorda alla cittadinanza l’appuntamento per questa sera, in Duomo a Noventa Vicentina alle ore 20.45, per il convegno la “Rete dei luoghi del Tiepolo”.

Avvisa anche che la biciclettata di sabato 2 marzo, per ragioni legate al maltempo e alle condizioni della ciclabilità lungo gli argini, è stata annullata ma vengono confermate le visite guidate alla Pala del Tiepolo di Noventa Vicentina alle ore 9.00 e al Duomo di Este, raggiungibile con mezzi propri, anticipata alle ore 10.30. F.to l’Amministrazione comunale