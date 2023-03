NOVENTA – Studenti Erasmus finlandesi, spagnoli e francesi in Comune

PROGETTO ERASMUS: ISTITUTO FOGAZZARO, DELEGAZIONI STUDENTI FINLANDESI, SPAGNOLI E FRANCESI ACCOLTI IN COMUNE

Questa mattina, lunedì 6 marzo, l’Amministrazione comunale di Noventa Vicentina, assieme ai rappresentanti delle Associazioni di categoria, ha accolto tre delegazioni di studenti finlandesi, spagnoli e francesi ospitati dagli studenti dell’Istituto scolastico Fogazzaro per lo scambio culturale “Erasmus”.

Presenti alla cerimonia d’accoglienza dove ha fatto gli onori di casa il sindaco, Mattia Veronese, la Dirigente scolastica Prof. ssa Renata De Grandi, con alcuni docenti, e gli insegnanti stranieri che accompagnano le delegazioni.

A dare il benvenuto e far da cornice all’intera mattinata c’era anche il Coro Alpini “Umberto Masotto” che si è esibito in alcune cante della nostra tradizione.

Dopo uno scambio di omaggi e la consegna del grest comunale agli ospiti, tutti i presenti sono stati immortalati con una foto ricordo davanti a Villa Barbarigo.

“In questi giorni – dichiara il sindaco Veronese – i nostri studenti con le delegazioni straniere avranno modo di incontrarsi sia in ambiente scolastico che in momenti privati. In modo particolare ricordiamo il momento conviviale con la presenza anche degli insegnanti in occasione della cena che sarà offerta dal Gruppo Alpini nella loro sede.

Complimenti alla nostra Scuola che coltiva iniziative come “il progetto Erasmus”. Iniziative improntate alla conoscenza dell’Europa, agli scambi culturali, ad una visione internazionale affinché anche le nostre piccole comunità possano rafforzare relazioni sempre più ampie. Un modo anche per far conoscere Noventa Vicentina oltre i confini nazionali. Bravi!”