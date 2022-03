Noventa: sorpresi con la bici rubata, denunciati due giovani

La sera di venerdì 11 marzo, a Noventa Vicentina, i carabinieri della stazione hanno denunciato in stato di libertà un giovane italiano e un giovane romeno. I due sono accusati di ricettazione e sono B.A., italiano, 21 anni, residente in provincia e gravato di precedenti, e B.A., diciannove anni, romeno, residentei in provincia. I due, alle 18, nel presso del cimitero, sono stati avvistati da un militare in atteggiamento sospetto. Una volta rintracciati sono stati trovati in possesso di una bicicletta mountain bike, di marca Brera, del valore quantificato di 1.500 euro, rubata qualche giorno prima in comune all’interno di un’abitazione. La bici è stata restituita.