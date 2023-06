NOVENTA – Il logo del Distretto del Commercio… by San Gateano

IL LOGO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DELL’AREA BERICA REALIZZATO DAI RAGAZZI DEL SAN GAETANO

Il Distretto Territoriale del Commercio (D.T.C.) “Area Berica” ha scelto il logo che contraddistinguerà tutte le proprie iniziative future.

La presentazione si è tenuta in Municipio di Noventa Vicentina alla presenza dei sindaci ed amministratori dei sette Comuni aderenti (Agugliaro, Albettone, Campiglia dei Berici, Pojana Maggiore, Sossano, Asigliano Veneto e Noventa, quest’ultimo Comune capofila). A fare gli onori di casa il sindaco di Noventa Mattia Veronese, assieme al manager del Distretto Franco Frazzarin all’insegnante del San Gaetano Davide Mondin e a Veaceslav Vizir, giovane studente del San Gaetano di Vicenza, il cui logo è stato scelto per rappresentare il distretto.

Il Iogo o marchio del territorio che dir si voglia è stato scelto dai Sindaci del Distretto.1

Piace sottolineare che il D.T.C. “Area Berica” ha scelto di affidare letteralmente alle generazioni più giovani la propria immagine. Il marchio distinguerà le iniziative e i materiali che il Distretto produrrà nei prossimi mesi per sostenere le attività del commercio locale ubicate nei 7 Comuni dell’Area Berica e per invitare viaggiatori ed escursionisti ad apprezzare le molte cose preziose che il territorio sa offrire.

Il Distretto ha affidato al Centro di Formazione Professionale San Gaetano di Vicenza l’elaborazione del logo del Distretto ed all’I.I.S. Umberto Masotto di Noventa Vicentina la realizzazione della Mappa del Territorio dei 7 Comuni dell’Area Berica. Questa scelta di affidarsi alle competenze presenti nel sistema scolastico locale è originale e distingue il Distretto dell’Area Berica nel più vasto panorama regionale.

Il logo presenntato è frutto della creatività dei ragazzi della Classe 4^ Grafici del San Gaetano di Vicenza. Gli allievi, guidati dal prof. Davide Mondin hanno elaborato numerose soluzioni, fra queste ne sono state prescelte, in un primo momento, quattro e i Sindaci, nel corso della riunione della Cabina di Regia tenutasi il 10 maggio scorso, hanno deciso per il marchio presentato e spiegato dall’autore Veaceslav Vizir e dal prof. Davide Mondin.

Si tratta di un marchio, come ha spiegato l’autore Veaceslav che riprende i simboli di localizzazine di Google (7 come i Coomuni aderenti e di grandezze diverse in rapporto alla popolazione dei Comuni e ognuno di un colore diverso ad indicare diversi settori come agricoltura, commercio, industria, etc…) posti sopra il simbolo dell’orizzonte e la scritta Area Berica.

Soddisfazione e gratitudine ha manifestato il sindaco Mattia Veronese che ha ringraziato l’assessore alle Attività Produttive Paolo Borotto che ha coordinato l’azione assieme al dott. Frazzarin.

I Distretti del Commercio sono una iniziativa promossa dalla Regione del Veneto, la Regione ha autorizzato e finanzia 117 Distretti del Commercio, i Comuni coinvolti sono 209.

Il DTC Area Berica ha il compito di sostenere le attività del Commercio tradizionale formato dai negozi di vicinato, dalle aziende che forniscono servizi e prodotti. Compito del Distretto è anche potenziare le attività di valorizzazione del Territorio e Turistiche.

Per riuscirci i Sindaci del Distretto hanno messo a punto numerose azioni e hanno scelto di affidarsi alle nuove generazioni e dunque ad “occhi nuovi” per l’immagine che contraddistinguerà le azioni del Distretto.

Lo si vuole fare in modo coordinato, sottolineando l’importanza dell’agire sovracomunale, e il marchio del Territorio segnalerà tutte le iniziative che animeranno nei prossimi mesi la vita economica dei Comuni e contraddistinguerà le notizie rivolte alla più vasta realtà costituita dalla Provincia di Vicenza e dalle Provincie e Comuni confinanti per dare, appunto, migliore attrattività al territorio dei 7 Comuni.

La presentazione vedrà la partecipazione dei Sindaci, di numerose realtà associative di natura economica, sociale e culturale e del Centro di Formazione Professionale San Gaetano con i suoi allievi e docenti.