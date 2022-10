Torna una grande classica per l’Area Berica e non solo. La 35a Mostra dei prodotti agroalimentari e autunnali dell’Area Berica. Lunedì scorso la presentazione in Sala Paradiso a Villa Barbarigo. L’intero paese sarà in festa. Prevista anche la mostra dei trattori d’epoca e… d’avanguardia, negozi aperti, stand gastronomico, visite guidate e molto altro…