Noventa ‘colora l’invisibile’: la mostra a Villa Barbarigo e l’avvio del Wine Festival con vini e degustazioni

MOSTRA “L’ACQUERELLO COLORA L’INVISIBILE”- INAUGURAZIONE VENERDI’ 9 GIUGNO ALLE ORE 18.30

Oggi, venerdì 9 giugno alle ore 18.30, presso la Sala esposizioni di Villa Barbarigo a Noventa Vicentina, la poetessa Giulia Lovato presenterà la mostra “L’acquerello colora l’invisibile”.

La mostra racchiude le opere dell’artista Alice Rossetto, in arte Ross, e propone una serie di acquerelli astratti che spaziano dal tema trascendentale a quello emotivo.

L’esposizione rimarrà in calendario fino a domenica 18 giugno 2023.

Ingresso gratuito.

Si ricorda, inoltre, che alle ore 18.00 fronte Villa Barbarigo ci sarà l’inaugurazione della 1° edizione di Noventa Wine Festival (come da precedente comunicazione).

La cittadinanza è invitata a partecipare.

WINE FESTIVAL

Piazza IV Novembre – Noventa Vicentina

il 9 e il 10 giugno 2023, a partire dalle ore 18.00

Vino e territorio Veneto si incontrano al Noventa Wine Festival.

Un viaggio tra sapori, gusti e volti del territorio, due giorni interamente dedicati alla produzione vitivinicola dei Colli Veneti.

Degustazione dei vini dei Colli Veneti con la presenza di cantine promosse da Slow Wine

Stand Gastronomico a cura della Pro Loco con primi e secondi piatti. In aggiunta risotti preparati dai maestri risottai della Pro Loco di Isola della Scala

Masterclass sul vino a cura di degustatori AIS.

Intrattenimento musicale dal vivo

Visite serali di Villa Barbargio



Evento ad ingresso gratuito

Sotto le locandine