Nove, incidente sul lavoro: 61enne precipita dal tetto, è gravissimo

Nel pomeriggio di ieri, un impresario di 61 anni è caduto dal tetto di un’abitazione mentre puliva una canna fumaria. Luigi Campagnaro, di Rosà, titolare dell’omonima ditta, è ora in prognosi riservata al San Bortolo di Vicenza, dove lotta tra la vita e la morte. Sul posto è intevenuto il suem, arrivato con un’ambulanza, un’auto medica e l’elisoccorso. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

L’incidente alle 15.30, quando Campagnaro, mentre puliva la canna fumaria di un’abitazione in via Nardi, è scivolato precipitando a terra con un volo di oltre 4 metri. Inizialmente le condizioni non parevano gravissime, ma il quadro clinico è peggiorato in fretta. L’uomo è stato portato in rianimazione e le sue condizioni sarebbero molto gravi.

L’uomo è al san Bortolo dove i medici stanno cercando di salvargli la vita.