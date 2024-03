NORDEST – Sequestrati 1600 libri universitari fotocopiati: copisterie nel mirino

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione del fenomeno della contraffazione e della reprografia illecita, consistente nella copia abusiva di opere editoriali, i Finanzieri del Gruppo di Trento, unitamente a funzionari della Direzione S.I.A.E. di Roma (Società Italiana degli Autori ed Editori), hanno avviato mirati controlli nei confronti di 2 copisterie del capoluogo trentino.

L’attività ha permesso di sequestrare le riproduzioni integrali di 1593 opere librarie, di cui 43 in formato cartaceo e 1550 in formato pdf – queste ultime rinvenute all’interno del cloud dei PC in uso agli esercizi commerciali – già predisposte per la vendita al pubblico a prezzi notevolmente concorrenziali. Trattasi esclusivamente di testi universitari, particolarmente richiesti in relazione ai costi elevati dei tomi originali.

Le Fiamme Gialle hanno, di conseguenza, denunciato alla Procura della Repubblica di Trento i rappresentanti legali dei due esercizi commerciali per violazione delle disposizioni di cui alla Legge 633/41, che punisce chiunque riproduce, duplica, vende o pone in commercio opere tutelate dal diritto d’autore.

La legge sul diritto d’autore non vieta la riproduzione di opere dell’ingegno, ma la circoscrive a finalità di “uso personale” del cliente e, comunque, previo pagamento di un compenso forfettario alla stessa S.I.A.E. a cura di ciascun punto di riproduzione. È in ogni caso vietato fotocopiare o, comunque, riprodurre più del 15% del totale di un’opera letteraria.

All’interno delle copisterie sottoposte a controllo, al contrario, i testi (sia in formato cartaceo che informatico) erano riprodotti e rivenduti integralmente. Per tale condotta è prevista anche una sostanziosa sanzione pecuniaria, pari al doppio del costo unitario di ogni tomo illecitamente riprodotto.

L’odierna attività di servizio si inserisce nel contesto della quotidiana azione che la Guardia di Finanza svolge per contrastare ogni forma di concorrenza sleale nel settore della protezione del diritto d’autore e della proprietà intellettuale, a tutela di coloro i quali lavorano onestamente, nel pieno rispetto delle regole e delle norme di settore.