NORDEST – Ragazzo di 16 anni travolto e ucciso da valanga: stava sciando fuoripista

Un giovane di 16 anni ha perso la vita travolto da una valanga durante un fuoripista a Plan in val Passiria. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, ma non ci sono stati testimoni diretti.

L’allarme è stato dato in serata dai familiari, preoccupati per il mancato ritorno del ragazzo. Le operazioni di ricerca sono state avviate immediatamente e poco dopo le 21 il corpo senza vita del giovane è stato rinvenuto sotto una valanga. Attualmente, il pericolo valanghe lungo la cresta di confine è valutato come di grado 3 su 5 (marcato), in seguito alle nevicate dei giorni precedenti. Questo rappresenta la seconda vittima di valanghe registrata negli ultimi giorni in Alto Adige.