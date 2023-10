NORDEST – Ondata di maltempo colpisce Tarvisio

Come previsto il maltempo ha colpito duramente alcune zone del Nordest. In particolare l’Alto Friuli per il quale era stata diramata un’allerta gialla. Ingenti danni sono stati causati da forte vento in particolare nella zona di Tarvisio, dove è stato scoperchiato un albergo, abitazioni e l’ex scuola di Fusine. Si contano decine di interventi della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Abbattuti alcuni alberi lungo la ciclovia Alpe Adria fra Coccau e il confine. Non si contano per ora feriti. (fonte foto: udinesetv)