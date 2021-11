Non lo vedono da giorni, i vicini chiamano i Carabinieri: lo trovano riverso sul letto

Ieri intorno alle 12:15 i Carabinieri di Valdagno si sono attivati per una segnalazione nella quale si indicava che un signore di 63 anni non era stato più visto da alcuni giorni nei luoghi frequentati abitualmente.

I militari, giunti a casa dell’uomo e non ricevendo risposta, hanno notato da una finestra laterale l’anziano riverso sul letto. Bussato alla

finestra e chiamato ad alta voce l’uomo, i militari hanno accertato che l’uomo era stordito e in difficoltà: i militari sono entrati di forza in casa, trovando l’uomo in evidente stato di sofferenza fisica.

Giunti i sanitari del 188, l’uomo è stato trasportato d’urgenza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Valdagno per le cure del caso, venendo ricoverato.