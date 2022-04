“Non ci casco”, da oggi quattro incontri nei centri civici per prevenire le truffe agli anziani

La campagna “Non ci casco”, per la prevenzione delle truffe agli anziani, si arricchisce di quattro incontri che l’assessorato alle politiche sociali propone in altrettanti centri civici della terza età.

“Dopo i manifesti e il vademecum che abbiamo realizzato per mettere in guardia gli anziani da questo odioso fenomeno – afferma l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto – entriamo nel vivo del progetto con incontri tenuti da esperti nei luoghi di aggregazione della terza età. L’obiettivo è suggerire agli anziani semplici comportamenti e regole pratiche da tener presenti per affrontare con maggior serenità situazioni di possibile rischio e, più in generale, aumentare la sicurezza percepita”.Il primo incontro, in programma oggi pomeriggio alle 15, al Centro Senior di via Colombo 7 , prevede gli interventi del comandante della compagnia dell’arma dei carabinieri di Vicenza maggiore Umberto Gallucci e dell’esperto Franco Giuseppe sul furto di identità e la sicurezza online.Nel secondo incontro, lunedì 9 maggio alle 16.30 al centro La Locomotiva di via Rismondo 2, interverranno il commissario Luigi Lodi della polizia locale sulla sicurezza dalla strada alla casa e l’esperto Paolo Foletto sul furto di identità e la sicurezza online.Il terzo appuntamento è in programma mercoledì 11 maggio alle 15 nella sala conferenze di via dei Laghi 97, con il commissario Luigi Lodi della polizia locale sulla sicurezza dalla strada alla casa e l’esperto Matteo Zigante sul furto di identità e la sicurezza online.Il quarto incontro si terrà venerdì 13 maggio alle 15.30 al centro La Rondine in via Calvi 56 con il comandante della compagnia dell’arma dei carabinieri di Vicenza maggiore Umberto Gallucci e l’esperto Matteo Zigante sul furto di identità e la sicurezza online.Tutti gli incontri saranno introdotti dall’assessore alle politiche sociale e alla partecipazione Matteo Tosetto.Oltre che nei centri anziani, il vademecum che raccoglie i consigli per difendersi dalle truffe sarà distribuito a tutti coloro che usufruiscono dei pasti a domicilio.