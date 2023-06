Nasce in Veneto l’unico pulcino di Gru della Manciuria italiano

“L’estate porta con sé una dolcissima novità: le GRU DELLA MANCIURIA danno il benvenuto a un piccolo “Manciurietto” che abbiamo deciso di chiamare KIKI (in onore dei fratelli yuKI e KIno che ora vivono in altre strutture zoologiche).

Se passate davanti al reparto delle gru prestate attenzione perché vedrete un piccolo batuffolo marroncino che inizia a scoprire il mondo tra una corsa e una dormitina sempre sotto gli occhi attenti della mamma e del papà”. Così nella pagina Faacebook del Parco Natura Viva di Bussolengo viene accolto “Kiki”, unico pulcino in Italia di gru della Manciuria, che ora crescerà in cattività nella struttura veronese.

A 10 giorni di vita il piccolo segue mamma e papà per guadare il ruscello che scorre nel suo reparto.

La specie a cui Kiki appartiene è definita “vulnerabile”, quindi a rischio estinzione, secondo l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. In tutti i parchi zoologici d’Europa vivono solo 194 individui di questi volatili a presidiare un patrimonio genetico che va scomparendo.

“Terzo pulcino di una coppia molto affiatata nell’allevamento della prole – spiega Caterina Spiezio, responsabile del settore ricerca e conservazione del Parco Natura Viva – Kiki zampetta ovunque pur di incontrare il lungo becco dei genitori. Insetti, invertebrati acquatici o qualche filo d’erba: i tre possono nutrirsi di tutto ciò che trovano tra il prato, lo stagno e gli arbusti. E al momento del pasto portato dai keeper non è detto che abbiano molta fame”. (ANSA).