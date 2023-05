Muore in diretta su Douyin (il Tik Tok cinese) dopo aver bevuto 7 bottiglie ai baijiu (60% di alcol)

I suoi ultimi momenti sono stati visti da migliaia di persone. Uno streamer cinese è morto il 16 maggio dopo aver bevuto una grande quantità di alcol durante una sfida in diretta su Douyin, la versione cinese del social network TikTok . Lo streamer 34enne, soprannominato “Fratello Tremila”, ha bevuto circa sette bottiglie di baijiu, un brandy che contiene fino al 60% di alcol.

La sua famiglia lo ha trovato morto 12 ore dopo la sua trasmissione in diretta, secondo i media cinesi. “Quando la sua famiglia lo ha trovato, se n’era già andato, non aveva nemmeno la possibilità di ricevere cure di emergenza “, ha detto una fonte ai media cinesi, ripresa dalla Bbc .

Gara tra influencer

L’uomo, il cui cognome era Wang, si era specializzato in tali competizioni. Il 16 maggio ha anche partecipato a un concorso con quattro influencer che hanno gareggiato per vincere regali. Dopo aver perso i primi tre round, lo streamer ha dovuto bere.

Lo streamer era stato precedentemente bandito da Douyin, che vieta di bere dal vivo. Ma il 30enne aveva aggirato il divieto creando nuovi account, l’ultimo dei quali contava più di 44.000 iscritti.

La morte dello streamer, ampiamente riportata in Cina, ha suscitato richieste di una regolamentazione più rigorosa dell’industria dello streaming. Perché il trentenne non è il primo a morire dopo una diretta. Come ricorda la BBC, nel 2021, un cinese di nome Yu Hailong è morto dopo aver mangiato quantità eccessive di cibo, così come lo streamer “Dafei”, morto dopo aver bevuto alcolici e olio da cucina, nel 2018.