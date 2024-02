Muore a 50 anni la star di The Office Ewen MacIntosh

L’attore e comico Ewen MacIntosh, meglio conosciuto per il ruolo di Keith Bishop nella serie originale britannica di “The Office” di Ricky Gervais, è morto. Aveva 50 anni.

“È con il cuore pesante che posso confermare la triste notizia della scomparsa del nostro cliente Ewen”, ha dichiarato la sua agenzia di management a Variety. “Ewen era un attore meraviglioso e un essere umano ancora migliore. Faceva ridere la gente e possedeva un cuore gentile. Ha toccato la vita di tutti coloro che sono venuti in contatto con lui. Ewen ha sofferto di problemi di salute negli ultimi due anni ed è morto pacificamente il 19 febbraio per cause non specificate. La sua famiglia è grata e apprezza profondamente tutto l’affetto per Ewen, ma gradirebbe privacy per poter elaborare il lutto in questo momento molto difficile”.