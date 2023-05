Moto contro auto: centauro ferito (FOTO)

A Dueville oggi alle ore 13:45 un uomo 58enne di Sandrigo, alla guida di una moto Honda, stava percorrendo via Marosticana in direzione Vicenza quando, giunto all’altezza del civico 144, per cause in corso di accertamento, ha tamponato l’auto condotta da donna 40enne di Schio, che procedeva nella stessa direzione ed aveva rallentato per svoltare a destra. Il motociclista è stato soccorso da ambulanza 118 e trasportato, in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale di Vicenza.

Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi. Rilievi sinistro e regolazione traffico a cura di una pattuglia della polizia locale nordest vicentino, distaccamento di Monticello Conte Otto.