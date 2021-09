MONTECCHIO M. – Arzignanese arrestato per furto, rapina e lesioni

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nel corso della mattinata di giovedì 2 settembre 2021, i militari della Tenenza Carabinieri di Montecchio Maggiore hanno arrestato per ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, C.D., arzignanese di 32 anni, già sottoposto ad arresti domiciliari a Sovizzo.

Il provvedimento scaturisce da condanne accumulate dallo stesso per un totale di tre anni in relazione ai reati di furto in abitazione, furto aggravato, tentata rapina e lesioni aggravate commessi nel periodo 2018-2020 a Vicenza, Castelgomberto e Torri di Quartesolo.

L’uomo è stato tradotto dai militari operanti presso la Casa Circondariale Vicenza dove dovrà scontare la suddetta pena.