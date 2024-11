Montagna veneta: recuperate due donne, una colta da malore e una che si smarrisce

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Borso del Grappa (TV), 17 novembre 2024

Intervento dell’elicottero del Suem 118 sul Monte Grappa intorno alle 13:20 per soccorrere un’escursionista colta da malore mentre percorreva il sentiero numero 180 quasi in vetta. La donna, una 66enne di Montecchio Precalcino (VI), era in compagnia del marito quando si è sentita male. Sul posto è atterrato il personale medico insieme al tecnico di elisoccorso. Dopo una prima valutazione, l’escursionista è stata caricata sull’eliambulanza e trasportata all’ospedale di Castelfranco Veneto per accertamenti.

Valli del Pasubio (VI), 17 novembre 2024

Alle 15:10 il Soccorso Alpino di Schio è intervenuto per un’escursionista 64enne di Valdagno (VI) che aveva smarrito il sentiero nella zona del Passo delle Gane. La donna, impegnata sull’itinerario verso Cima dell’Ofre, si era avventurata fuori traccia, ritrovandosi bloccata in un ripido mugheto al limite di un bosco di faggi. Dopo aver chiesto aiuto, è rimasta in contatto telefonico con i soccorritori, che le hanno raccomandato di non muoversi. Due squadre sono partite: una da Malga Bovetal e l’altra dal Sentiero delle Due Sorelle, presso Campogrosso. La donna è stata individuata grazie ai richiami, raggiunta e riportata in sicurezza al sentiero, per poi essere accompagnata alla sua auto a Campogrosso.