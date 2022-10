MONDO – In Francia incendi boschivi anche in autunno, non era mai successo

Le fiamme sono alte diversi metri. Da domenica, un incendio ha divorato le montagne a ovest di Cap Corse. Una regione scoscesa dove i vigili del fuoco hanno difficoltà ad avanzare, dove gli elicotteri bombardieri sono essenziali. 125 ettari di vegetazione bruciati in pieno autunno. “Non siamo più soggetti agli incendi boschivi solo durante l’estate. Ora possiamo avere grandi incendi in autunno così come in inverno, in primavera. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno sono episodi di siccità e caldo e abbiamo incendi che stanno crescendo “, ha affermato Michael Pelissier, comandante delle operazioni di soccorso.

E non è solo la Corsica ad essere osservata. Nella metà meridionale della Francia esiste il rischio di incendio in gran parte dell’Aquitania e lungo la sponda del Mediterraneo. La vigilanza è estrema nelle Bouches-du-Rhône. In un massiccio, vicino a Tarascon, questa estate sono già bruciati diversi ettari. Una parte del parco è stata chiusa al pubblico dal 1 giugno al 30 settembre. Il divieto è prorogato fino alla prossima primavera.