Mirco Presti è il nuovo presidente della delegazione Confcommercio Asiago

Mirco Presti è il nuovo presidente della Delegazione Confcommercio di Asiago. È stato eletto nei giorni scorsi in seno al Consiglio, che era stato rinnovato nel corso della recente assemblea. Sarà lui, dunque, a guidare l’Associazione del commercio, del turismo e dei servizi della città, assieme ad una squadra che unisce la forza dei giovani (lo stesso presidente ha 32 anni) a chi già da anni era impegnato nella rappresentanza del settore. A comporre il Consiglio sono la past president Marianna Lievore (negozio di profumi, abbigliamento e articoli per la casa), Susi Scalabrin (arredamento casa) Tania Costa (ottica), Paola Brazzale (libreria), Andrea Rigoni (albergo e ristorante), Luca Rigoni (abbigliamento per bambini), Carla Dal Sasso (bar e pasticceria), Carola Frigo (abbigliamento donna), Nicola Lazzarini (bar), Andrea Paganin (agenzia viaggi).

“Ringrazio il nuovo Consiglio per la fiducia che mi ha espresso e ringrazio Marianna Lievore e i consiglieri uscenti per il grande lavoro fatto in questi ultimi cinque anni, in particolare per l’attenzione riservata allo sviluppo turistico, portato con forza sui vari tavoli di lavoro con le Istituzioni locali, e per la capacità di promuovere gli interessi e le necessità degli operatori rappresentati”.

Quella di presidente di Delegazione è per Mirco Presti “una sfida nuova e impegnativa, ma sono certo – afferma – che faremo bene, perché abbiamo costituito un gruppo valido, eterogeneo, rappresentativo di numerose tipologie di attività. E possiamo poi contare su una struttura tecnica d’eccellenza, guidata dal Segretario David Sterchele, che ringrazio. In Consiglio – aggiunge il presidente Presti – ci sono volti nuovi, ma anche componenti di esperienza nella rappresentanza associativa e questo mix ci permette di proseguire il lavoro iniziato nel migliore dei modi, con l’obiettivo di continuare a far crescere la bellissima realtà che è Asiago e l’Altopiano”.

Il nuovo presidente è cresciuto tra pasticceria e hockey giocando fino a 25 anni nella massima serie con la squadra dell’Asiago per poi dedicarsi totalmente all’attività di famiglia sotto la guida attenta del maestro e papà Lucio. Il suo è dunque un esempio significativo di passaggio generazionale, considerato che il Bar Pasticceria Presti di Asiago conta 62 anni di attività ed è riconosciuto come Luogo Storico del commercio veneto, ma anche come attività attenta all’evoluzione del mercato, come dimostra la recente apertura di uno shop on line.

Tra le priorità che Mirco Presti intende affrontare con il nuovo Consiglio c’è proprio quella dell’innovazione: “che dobbiamo perseguire nelle nostre attività investendo nella formazione e nella crescita della professionalità”. Per il neopresidente della locale Delegazione Confcommercio “si deve poi dare continuità al lavoro fatto sulla gestione turistica e promozione unitaria del territorio. I risultati positivi sono sotto gli occhi di tutti – conclude -, come dimostra l’andamento delle presenze turistiche in Altopiano e il ritorno in termini di notorietà che i nostri straordinari luoghi stanno vivendo. L’obiettivo è crescere ulteriormente e ritengo che il commercio e il turismo di Asiago abbiano le potenzialità per raggiungere risultati ancor migliori”.