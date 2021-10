Minaccia il titolare di un locale con due coltelli: denunciato cittadino tunisino

Ieri sera, alle 21:45 di venerdì 1 ottobre, una pattuglia della Polizia Locale Alto Vicentino, mentre eseguiva un regolare controllo del territorio nell’area vicino al Duomo, è stata richiamata da un passante che segnalava un soggetto in escandescenza. L’uomo in questione, S.E.R., 41 anni, tunisino, stava brandendo due coltelli, uno per mano, minacciando il gestore di un esercizio pubblico.

I poliziotti, direttisi sul posto, chiedendo aiuto di altre due pattuglie da Schio e da Thiene, hanno trovato sul posto il tunisino che spiegava di avere un credito in alcolici di 50 euro nei confronti del gestore a causa di alcuni fatti accaduti nei giorni precedenti. Il proprietario del locale ha querelato l’uomo per minaccia aggravata. Gli Agenti hanno rinvenuto i due coltelli da cucina sotto a dei veicoli parcheggiati in zona: S.E.R. aveva cercato di occultarli. L’uomo è stato quindi denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di coltelli

