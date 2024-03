Minacce e percosse alla compagna: arrestato e con obbligo di braccialetto elettronico

Lo scorso 10 marzo, nella tarda serata, a Noventa Vicentina, i Carabinieri della locale

stazione, a seguito d’intervento e dei successivi accertamenti conseguenti

all’acquisizione di denuncia – querela, hanno tratto in arresto in flagranza, un

uomo, residente in provincia, con precedenti che nella medesima mattinata, a

Lonigo, nel corso di litigio, si era reso responsabile di maltrattamenti, percosse e

minacce, nei confronti della convivente. Acquisite le testimonianze e ricostruita la

dinamica dei fatti, i militari hanno proceduto all’arresto in differita così come

previsto dalla recentissima disposizione di legge.

Convalidato l’arresto, il Giudice ha disposto allontanamento dell’uomo dalla casa

familiare, il divieto di avvicinamento alla persona offesa e la contestuale

applicazione del braccialetto elettronico.