METEO – La Spagna verso i 40° ad aprile: caldo senza precedenti

38°C a Cordoba, 37°C a Malaga e Murcia, con punte che superano i 40°C. La Spagna si prepara a un’ondata di caldo la prossima settimana, con temperature “insolitamente alte per il periodo dell’anno”, avverte l’Aemet, l’istituto meteorologico spagnolo .

Queste temperature si spiegano con l’arrivo all’inizio della settimana di una “massa di aria molto calda e secca, di origine africana sulla penisola iberica e sulle Isole Baleari”, scrive l’istituto in un comunicato stampa. Queste condizioni daranno luogo a temperature che il Paese conosce abitualmente in estate, e che quindi saranno “insolitamente elevate” per il mese di aprile.

La fase “climax” di venerdì

Da martedì le temperature supereranno la soglia dei 30°C su gran parte del Paese, con 35°C a Siviglia e 36°C a Murcia. Ma il “climax” della puntata sarà venerdì, giorno in cui le temperature potranno superare i 35°C in tutta la metà meridionale del Paese, con massime sopra i 40°C nella valle del Guadalquivir. L’istituto prevede in particolare 38°C a Cordoba, 37° a Malaga e Murcia. Si tratta di 16°C sopra il normale per la stagione, secondo l’agroclimatologo Serge Zaka, che sottolinea che è “senza precedenti in Spagna” e “senza precedenti in Europa” .