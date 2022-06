Medico “infuencer” no-vax radiata dall’Ordine dei Medici veneti

Barbara Balanzoni non potrà più esercitare la professione di Medico essendo stata radiata dall’Ordine delle Professioni mediche ed odontoiatriche di Venezia. La notizia è di qualche ora fa. La nota influencer no-vax è stata definitivamente allontanata dall’Ordine dei Medici e Chirurghi di appartenenza e non potrà più occuparsi direttamente o indirettamente di pazienti. Balanzoni era iscritta all’Albo di Venezia ed è conosciuta dal popolo del web (66.782 follower solo su Facebook, ma ha profili su tutti i social) per le sue posizioni estreme in fatto di vaccini e pandemia. Attiva tra Veneto e Piemonte, ha prestato servizio in rianimazione a Venezia e attualmente era una anestesista libera professionista.

L’Omceo veneziano l’aveva prima sospesa perché rifiutava di vaccinarsi contro il Covid, poi ha deciso di radiarla per tutto ciò che nel frattempo ha detto e fatto sui social e nella sua vita quotidiana.

Tra le motivazioni che hanno spinto l’Omceo di Venezia a radiare Balanzoni, medico anestesista, dall’Albo dei Medici ve n’è una molto chiara: “la dottoressa Balanzoni nel suo ruolo di medico ed abusando della credibilità che il suo status professionale le attribuiva (Art. 7 CD) ha assunto, con toni estremamente violenti ed aggressivi, una posizione di completo e totale rigetto di TUTTA la gestione pandemica, dalla campagna vaccinale all’utilizzo del green pass”.

E più avanti: “ha accolto il dissenso di una minoranza di cittadini e lo ha utilizzato per realizzare in maniera sistematica e violenta una campagna di aggressione verbale contro i colleghi, gli ospedali, il Ministero della Salute ed il suo Ministro, l’Ordine dei Medici ed il suo Presidente, la Federazione Nazionale ed il suo Presidente, il Presidente del Consiglio, etc… E più in generale, chiunque abbia in questi mesi lavorato per tentare di risolvere l’emergenza sanitaria che tutto il mondo si è trovato a dover combattere con gli stessi strumenti, primo fra tutti la vaccinazione di massa. Ha insultato senza alcun ritegno, usando frasi e parole volgari e scurrili. Ha dichiarato di curare le persone a casa ma non si è mai preoccupata di portare all’evidenza della comunità scientifica i risultati del suo lavoro. Ha scoraggiato le persone dal recarsi in ospedale. Ha minacciato in vario modo i colleghi e continua tuttora a farlo. Ha dichiarato di continuare a lavorare e prescrivere ‘cure anti Covid’ anche dopo essere stata sospesa. Ha istigato i suoi sostenitori alla rivoluzione, ad ‘armarsi’ e a manifestare avanti alla sede dell’Ordine. La dottoressa si è posta al di fuori della professione e da vera ‘influencer’ ha istigato in ogni modo il dissenso popolare”(…).