MAROSTICA – 35enne arrestato in sella alla bici: fu condannato per reati commessi a Bassano

Nel corso della nottata del 16 maggio 2023, a Marsan di Marostica, i Carabinieri della Sezione

Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa (VI) hanno rintracciato in sella alla sua bicicletta e

tratto in arresto un 35enne, di origini marocchine, in Italia senza fissa dimora, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia, per cui deve espiare una pena residua complessiva di 1 anni e mesi 2 di reclusione,

oltre alla multa di euro 160,00.

Il provvedimento restrittivo scaturisce da due sentenze di condanna: la prima emessa dal Tribunale di

Vicenza nel 2018 e la seconda emessa nel 2021 dalla Corte d’Appello di Venezia, che avevano

riconosciuto la sua colpevolezza in ordine ai reati di furto, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni commessi nel Comune di Bassano del Grappa (VI), nel mese di giugno 2018 e luglio 2019.

Al termine della redazione degli atti, l’uomo è stato tradotto ed associato alla Casa Circondariale di

Vicenza, per l’espiazione della pena.