Marco Bellocchio a Vicenza, ospite di Cinema sotto le stelle – Il programma

Una ricchissima seconda parte di programma con appuntamenti fino al 4 settembre

CINEMA SOTTO LE STELLE – 30ª EDIZIONE:

MARCO BELLOCCHIO SUPER-OSPITE

E FILM ITALIANI ED EUROPEI A 3.50 EURO

Prosegue fino al 4 settembre la trentesima edizione di “Cinema sotto le stelle”, la rassegna estiva dedicata al grande schermo, di scena ai chiostri di Santa Corona, firmata come sempre dal Cinema Odeon, in collaborazione e con il contributo del Comune di Vicenza, con il sostegno della Regione del Veneto, della Provincia di Vicenza, del Gruppo AGSM AIM, di Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank e di Europa Cinemas e con la collaborazione di Cineteca Nazionale e Cineteca di Bologna.

Dopo il brillante successo riscosso dagli incontri con il pubblico che nel mese di agosto hanno avuto per protagonisti Nanni Moretti, Pupi Avati, Marco Tullio Giordana, Emilia Mazzacurati e Joanna Cassidy, continuano gli arrivi dei grandi autori del cinema grazie al maestro Marco Bellocchio, che martedì 8 agosto sarà a Vicenza, ospite di “Cinema sotto le stelle”, per presentare il suo nuovo film “Rapito”.

La prima parte di stagione all’aperto ha fatto registrare un record di presenze, con una media di quasi 200 spettatori a serata. Altrettanto promettente la seconda parte di programma, che prevede tra gli altri titoli anche i maggiori successi dell’estate, come “Indiana Jones e il quadrante del destino” e “Barbie”, insieme agli appuntamenti con i restauri dei grandi classici del cinema, che nei prossimi eventi di “Cineteca sotto le stelle” daranno spazio a maestri come Kubrick, Miyazaki, Godard, Herzog, Coen e Lynch, quest’ultimo a chiudere la rassegna con il restaurato “The Straight Story”, che torna nelle sale proprio il 4 settembre.

In queste settimane, intanto, proseguirà anche la retrospettiva “Il cinema secondo Nanni Moretti” che ha già registrato oltre 1300 presenze e che in agosto regalerà appuntamenti da non perdere con film come “Habemus Papam”, “Mia Madre”, “Tre Piani” e “Il sol dell’avvenire”, per chiudersi con “Sogni d’oro”, restaurato dalla Cineteca Nazionale e presentato per la prima volta su grande schermo. Ogni film sarà preceduto da speciali presentazioni di Nanni Moretti, registrate in esclusiva per la rassegna vicentina dell’Odeon nella Nuova Sala Lampertico.

Ma i 30 anni di “Cinema sotto le stelle” portano con sé anche una speciale novità online: il lancio del nuovo sito internet del Cinema Odeon, sala cinematografica più longeva d’Italia (è attiva dal 1907), dedicato alla programmazione giornaliera e arricchito con sezioni di approfondimento, tra blog e archivi filmografici. Da ricordare, infine, la promozione dei film italiani ed europei, con biglietti a 3,50 euro. Per gli altri film: interi a 6,50 euro e ridotti a 5,50. Prevendita su https://odeonvicenza.18tickets.it.

Ad agosto e settembre inizio alle 21. Il calendario completo delle proiezioni è disponibile sul sito del Cinema Odeon (www.odeonline.it).

Seconda parte

PROGRAMMA DI AGOSTO E SETTEMBRE – ore 21

Mar 1 agosto Emily

Mer 2 agosto Habemus Papam – Il cinema secondo Nanni Moretti

Gio 3 agosto Pacifiction – Un mondo sommerso – Prima Visione

Ven 4 agosto Kursk – Prima Visione

Sab 5 agosto Indiana Jones e il quadrante del destino

Dom 6 agosto La stranezza

Lun 7 agosto Il castello nel cielo – Cineteca sotto le stelle

Mar 8 agosto Rapito – ospite speciale il regista Marco Bellocchio

Mer 9 agosto Mia madre – Il cinema secondo Nanni Moretti

Gio 10 agosto Rodeo – Prima Visione

Ven 11 agosto Bones and all – V.M. 14 anni

Sab 12 agosto Barbie

Dom 13 agosto Il grande giorno

Lun 14 agosto Una donna sposata – Cineteca sotto le stelle – In versione originale sottotitolata

Mar 15 agosto I peggiori giorni – Prima Visione

Mer 16 agosto Tre piani – Il cinema secondo Nanni Moretti

Gio 17 agosto Una donna chiamata Maixabel – Prima Visione

Mar 18 agosto Last film show – Anteprima

Sab 19 agosto Il sol dell’avvenire – Il cinema secondo Nanni Moretti

Dom 20 agosto Primadonna – Prima Visione

Lun 21 agosto Fitzcarraldo – Cineteca sotto le stelle

Mar 22 agosto Sogni d’oro – Il cinema secondo Nanni Moretti

Mer 23 agosto A thousand and one – Prima Visione

Gio 24 agosto Fratello e sorella – Prima Visione

Ven 25 agosto Jeanne Du Barry – Anteprima – In versione originale sottotitolata

Sab 26 agosto Barbie

Dom 27 agosto Gigi la legge

Lun 28 agosto L’ultima via di Riccardo Bee – ospite in arena il regista Emanuele Confortin

Mar 29 agosto Io vivo altrove!

Mer 30 agosto Lagunaria – ospite in arena il regista Giovanni Pellegrini

Gio 31 agosto Un altro domani – Indagine sulla violenza nelle relazione affettive

Ven 1 settembre Il sapore della felicità – Prima Visione

Sab 2 settembre Indiana Jones e il quadrante del destino

Dom 3 settembre Il grande Lebowsky – Cineteca sotto le stelle

Lun 4 settembre The straight story – Cineteca sotto le stelle – In versione originale sottotitolata