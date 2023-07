Maltempo nel Bellunese, Presidente Ciambetti: “Vicinanza a quanti hanno subito danni” 

“Il maltempo che ieri pomeriggio ha colpito il Bellunese, dal Cadore al Comelico, dall’Agordino alla Valbelluna, ha causato danni ingenti. Le raffiche di vento, la pioggia e la grandine hanno sferzato la montagna abbattendo alberi e scoperchiando edifici ed abitazioni, oltre a causare interruzioni di energia elettrica e alle linee telefoniche: i sindaci del territorio stanno monitorando la situazione, che fortunatamente non ha visto nessun ferito. I vigili del fuoco di Belluno, Verona e Treviso, sono stati impegnati per ore in un’ottantina di interventi di rimozione di piante dalle strade, messa in sicurezza e valutazione di agibilità, con estrema prontezza”.

Lo afferma il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti commentando la tempesta che ieri pomeriggio si è abbattuta con violenza sul Bellunese, danneggiando boschi, strade e edifici.

“A chi ha subito danni e ha vissuto momenti di paura, rivivendo quanto accaduto nel 2018 con Vaia, va il mio pensiero. I bellunesi hanno molte volte dimostrato di saper reagire alle avversità, anche a quelle più drammatiche, con operosità e carattere: sono sicuro che sapranno farlo anche questa volta”, conclude Ciambetti.