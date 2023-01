Stamattina ad Asiago uno sciatore, di cui non si conoscono le generalità, è morto questa mattina mentre praticava sci da fondo presso la pista vicina al Golf Club di via Meltar. Dalle prime informazioni pare che la vittima abbia avuto un arresto cardiaco. Nonostante l’intervento dell’elisoccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.