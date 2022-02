VENETO – Malore al supermercato: muore 54enne

Un uomo è morto ieri pomeriggio verso le 17.30 dopo essersi sentito male al supermercato, mentre stava facendo la spesa, a Noventa Padovana. La vittima, Cesarino Guglielmi, di Vigonza, aveva 54 anni. L’uomo si è sentito male all’interno del supermercato ed è stato subito soccorso, ma è arrivato in ospedale a Padova in condizioni disperate. Sul luogo della tragedia è giunta anche una pattuglia dei carabinieri della locale stazione. Al momento del tragico malore all’interno del discount vi erano una cinquantina di clienti, che sono stati invitati dai Carabinieri ad uscire per precauzione.