LUGO – Visita ai lavori di restauro dei giardini di Villa Godi Malinverni

Domenica 2 giugno, in occasione della Giornata dei Giardini 2024 indetta dal Ministero della Cultura, i giardini di Villa Godi Malinverni a Lugo (Vicenza) apriranno i battenti alla visita del cantiere di restauro del parco.

Dalle ore 10:00 alle ore 11:15 il team di progettazione e i tecnici di restauro accoglieranno i visitatori per portarli alla scoperta della storia dei giardini del parco e, in particolare, per mostrare quale sarà l’aspetto che assumerà il parco al termine dei lavori, partendo dalla riqualificazione del verde fino ad arrivare al restauro statuario.

I giardini di Villa Godi Malinverni sono gli unici, nell’ambito delle ville venete palladiane, a portare la firma dell’architetto Andrea Palladio. I Giardini del Palladio comprendono, oltre all’area verde antistante la Villa, anche i giardini posteriori sul retro, i giardini pensili, progettati da Palladio e ultimati nel 1500, e il giardino segreto, situato nella parte rinascimentale, un tempo considerata area privata. Nei Giardini del Palladio si trova anche una vera da pozzo datata 1555, ultima traccia del celebre architetto. Grazie ai lavori di restauro dei giardini, verranno reintrodotte le fontane appartenenti al disegno palladiano originario, rimaste inutilizzate fino al secolo scorso.

La visita è gratuita ed estesa a tutta la comunità con prenotazione obbligatoria all’indirizzo email: giardinidelpalladio@gmail.com